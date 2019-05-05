2019-05-05T08:34:42+03:00
Происшествия

На юге Волгограда легковушка протаранила автобус с людьми

Никто не пострадал
Юлия Данильченко
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Накануне, 4 мая, в Волгограде случилось несколько аварий с участием общественного транспорта. Днем на Краснознаменской водитель иномарки подрезал трамвай. Пока сотрудники ДПС разбирались в обстоятельствах, скопилась целая пробка.

Еще одно происшествие зафиксировали в Советском районе на проспекте Университетском около пяти часов вечера. Между остановками Прямая и ВолГАУ водитель легковушки врезался в автобус №85.

- Водитель легкового автомобиля, совершая рискованный маневр перестроения перед движущимся по своей полосе общественным транспортом, не рассчитал скорость движения транспортного средства и допустил столкновение с автобусом №85, - рассказали КП-Волгоград.

Пострадавших нет, но людям пришлось пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до нужного места по уже оплаченным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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