На юге Волгограда легковушка протаранила автобус с людьми
Накануне, 4 мая, в Волгограде случилось несколько аварий с участием общественного транспорта. Днем на Краснознаменской водитель иномарки подрезал трамвай. Пока сотрудники ДПС разбирались в обстоятельствах, скопилась целая пробка.
Еще одно происшествие зафиксировали в Советском районе на проспекте Университетском около пяти часов вечера. Между остановками Прямая и ВолГАУ водитель легковушки врезался в автобус №85.
- Водитель легкового автомобиля, совершая рискованный маневр перестроения перед движущимся по своей полосе общественным транспортом, не рассчитал скорость движения транспортного средства и допустил столкновение с автобусом №85, - рассказали КП-Волгоград.
Пострадавших нет, но людям пришлось пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до нужного места по уже оплаченным билетам.
ИСТОЧНИК KP.RU