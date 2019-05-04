2019-05-04T21:17:15+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл «Мордовии», пропустив один гол

Теперь команда на 11 строчке в турнирной таблице ФНЛ-2019
Юлия Данильченко
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Фото: FCRV Supporters / ФК "Ротор" ВолгоградФото: FCRV Supporters / ФК "Ротор" Волгоград
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4 мая волгоградский «Ротор» провел гостевую игру в Саранске с «Мордовией» в рамках 35-тура Олимп-Первенства ФНЛ. Игра закончилась поражением наших футболистов. Сине-голубые пропустили всего один мяч. На 75-ой минуте забил Дворецков. Теперь команда занимает 11-ое место в турнирной таблице.

- Это обидное поражение. Я думаю, заслуженной была бы ничья. Была равная игра до удаления. Мне показалось, когда Камиль Муллин забивал не было вне игры. Нужно посмотреть повтор внимательней. Ребята старались, пытались сравнять счет до конца, но, к сожалению, не получилось, - прокомментировал главный тренер Игорь Меньщиков.

Игорь Меньщиков.Пресс-конференция главного тренера ФК "Ротор", группа ВК "FCRV Supporters / ФК "Ротор" Волгоград"

На пресс-конференции после матча журналисты отметили, что «Ротор» здорово провел первую часть второго круга ФНЛ, но в последних турах команда терпит неудачи.

- Мне трудно комментировать, нужно разбираться, - добавил тренер.

11 мая «Ротор» сыграет с ФК «Тюмень» на стадионе «Волгоград Арена».

Состав «Ротора»

Основные: Филиппов, Пискунов, Васильев, Кацалапов, Байрыев, Самсонов, Шарипов, Султонов, Лобкарёв, Саная, Коротаев.

Запасные: Лобанцев, Макеев, Ионов, Фатуллаев, Завезён, Попов, Николаев, Янушковский, Муллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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