На волгоградском заводе «Красный Октябрь» нашли нож времен войны

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-04T16:30:13+03:00

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Необычную находку совершил рабочий во время ремонта по замене старых коммуникаций в храме Георгия Победоносца на территории волгоградского завод «Красный Октябрь». Это был финишный этап, мужчина разравнивал землю и наткнулся на металлический предмет – ржавый нож с двенадцатисантиметровой рукояткой.

- Знаю, что здесь во время Сталинградской битвы велись ожесточенные бои, поэтому предположил, что находка имеет отношение к Великой Отечественной войне, - говорит Андрей Новак.

Директор экспозиции Наталья Болдырева считает, что это немецкий нож-штык и он использовался в рукопашном бою. Его передали в корпоративный музей для дальнейшего изучения.

Кстати, на территории «Красного Октября» уже найдено немало атрибутов военных лет, ведь завод вплоть до 1942 года выпускал спецсталь и даже военную технику, поэтому здесь шли ожесточенные бои. Многие предметы до сих захоронены глубоко под землей.

ИСТОЧНИК KP.RU