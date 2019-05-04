Пробка: в центре Волгограда иномарка подрезала трамвай №10

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-04T12:34:19+03:00

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Сегодня, 4 мая, около 13:20 часов дня по улице Краснознаменская в Центральном районе Волгограда произошла авария с участием общественного транспорта: на повороте на остановку Детский центр Volkswagen протаранил трамвай №10. Движение остановилось.

Скорее всего, водитель иномарки не учел, что вагон на том участке дороги поворачивает направо и продолжил движение вопреки ПДД и здравому смыслу. Пассажиры трамвая покинули салон и пошли пешком, так как на место тут же приехали сотрудники ДПС, а это время.

Пока инспекторы и участники аварии разбираются в деталях столкновения, позади «десятки» скопилась приличная очередь и трамваев, а на остановке заждались волгоградцы. Автомобилистам, которые едут в сторону проспекта Ленина, приходится объезжать пробку по полосе встречного движения. На месте работают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU