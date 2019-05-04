Волгоградские волонтеры ищут прежних хозяев выброшенной собаки

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-04T11:28:41+03:00

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Волонтеры волгоградского фонда «Лисена» надеются отыскать прежних хозяев пятилетней собаки Муси. Еще 16 апреля этого года животное попало под машину в Краснослободске. Инцидент попал на камеру видеорегистратора – водитель уехал дальше.

- На днях Мусю выписали из клиники и эту кроху я перевезла на передержку, в надежде, что ее или узнают и приедут за ней (уж очень она похожа на домашнюю), или ее возьмёт новая семья, - рассказала КП-Волгоград основательница фонда «Лисена» Наталья Миндрина. - Муся спокойная в основном сидит или лежит. Хлопот с ней нет никаких. Размером с кошечку, теперь стерилизована. Я очень надеюсь и очень желаю ей спокойной и сытой жизни, без жестокости и равнодушия.

Фонд "Лисена", пристройство спасенной собаки.

Зоозащитники будут рады любой помощи. Посодействовать в лечении питомца можно в группе фонда «Лисена», где есть все контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU