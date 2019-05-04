Волгоградские волонтеры ищут прежних хозяев выброшенной собаки
Волонтеры волгоградского фонда «Лисена» надеются отыскать прежних хозяев пятилетней собаки Муси. Еще 16 апреля этого года животное попало под машину в Краснослободске. Инцидент попал на камеру видеорегистратора – водитель уехал дальше.
- На днях Мусю выписали из клиники и эту кроху я перевезла на передержку, в надежде, что ее или узнают и приедут за ней (уж очень она похожа на домашнюю), или ее возьмёт новая семья, - рассказала КП-Волгоград основательница фонда «Лисена» Наталья Миндрина. - Муся спокойная в основном сидит или лежит. Хлопот с ней нет никаких. Размером с кошечку, теперь стерилизована. Я очень надеюсь и очень желаю ей спокойной и сытой жизни, без жестокости и равнодушия.
Фонд "Лисена", пристройство спасенной собаки.
Зоозащитники будут рады любой помощи. Посодействовать в лечении питомца можно в группе фонда «Лисена», где есть все контакты.
ИСТОЧНИК KP.RU