25-летняя волгоградка на «четырнадцатой» сбила 9-летнего школьника
ДТП случилось во дворе дома № 1 по улице Репина в Краснооктябрьском районе Волгограда. 25-летняя женщина на «четырнадцатой» не заметила 9-летнего пешехода и сбила его. Мальчика доставили в больницу с травмами.
А смертельную аварию в Дзержинском районе Волгограда спровоцировал 29-летний мужчина за рулем Datsun on-DO. 3 мая около пяти часов вечера он мчался по улице Землячки и напротив дома № 58 нарушил правила дорожного движения – выехал ан полосу встречного движения для обгона.
В этот момент по проезжей полосе ехала «Газель». Водитель не успел притормозить и в итоге автомобили столкнулись. Удар пришелся сильный.
- В результате ДТП водитель автомобиля Datsun on-DO от полученных травм скончался в больнице, его 39-летняя пассажирка доставлена в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU