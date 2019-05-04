2019-05-04T09:46:33+03:00
Наука

Молодые волгоградские ученые создали более 80 инновационных проектов

Все они нашли применение на местных предприятиях
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Роботы-спасатели, роботы для удаления сорняков с полей, роболодка и даже умный дом для животных – все это не фантастическое будущее, а реальное настоящее, созданное молодыми учеными из Волгоградской области. Более трех тысяч школьников и студентов уже посетили Центры молодежного инновационного творчества (сокращенно ЦМИТ) на базе вузов.

Юные умы создали 80 инновационных проектов, которые сегодня успешно применяются на местных предприятиях, таких как «Волгабас», «Агромеханика-34», «Стройсервис», Камышинским стеклотарным заводом и другими.

- Помимо проектной работы, молодежь активно принимает участие в различных образовательных программах — на сегодняшний день в ЦМИТах разработаны порядка 30 курсов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Кстати, первые центры у нас появились еще в 2017 году благодаря финансированию из федеральной казны. Они нацелены на подготовку кадров и развития науки среди молодого поколения. Ученые не просто обучаются, они получают реальную поддержку. Например, в рамках конкурса «Умник» 12 победителей выиграли по полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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