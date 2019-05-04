В Городище ночью сгорели новенькая «Газель» и «Мерседес»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-04T08:16:16+03:00

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ЧП случилось в полночь 3 мая в Городищенском районе. В рабочем поселке на проспекте Ленина вспыхнула припаркованная у многоэтажки «Газель». Огонь распространился на стоящий поблизости «Мерседес Спринтер». Очевидцы позвонили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место примчался 65-ый расчет.

Огонь охватил больше десяти квадратных метров, но спасателям на ликвидацию очага понадобилось всего несколько минут. Причины пожара сейчас устанавливают эксперты. Не исключено, что это мог быть и поджог, ведь «Газель» совсем новенькая, а иномарка 2012 года выпуска.

- Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU