В Волгограде столкнулись маршрутка и такси: есть пострадавшие
«Вот куда они несутся с пассажирами?» - возмущаются волгоградцы в комментариях под постом в соцсетях об очередной аварии с участием общественного транспорта в Волгограде. Причем сразу двух автомобилей с пассажирами - маршрутки и такси. Произошло это столкновение 3 мая примерно в пять часов вечера на улице Землячки.
К сожалению, зафиксировать сам момент ДТП у очевидцев не удалось, известно лишь, что без пострадавших не обошлось.
«Маршрутка ударила в бок такси с такой силой, что машину аж подбросило и перевернуло. Водителя достали из покореженной машины, до приезда «скорой» помощи он лежал на земле. Люди говорят, жив, но в тяжелом состоянии», - сообщает девушка по имени Лена.
Микроавтобус «ГАЗель» также в момент аварии был с пассажирами, но о пострадавших в маршрутке пока не сообщается. Легковушка от
На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU