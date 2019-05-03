2019-05-03T18:17:05+03:00
Происшествия

В Волгограде столкнулись маршрутка и такси: есть пострадавшие

ДТП произошло на улице Землячки
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Максим Кудряшов.Фото Максим Кудряшов.
Изменить размер текста:

«Вот куда они несутся с пассажирами?» - возмущаются волгоградцы в комментариях под постом в соцсетях об очередной аварии с участием общественного транспорта в Волгограде. Причем сразу двух автомобилей с пассажирами - маршрутки и такси. Произошло это столкновение 3 мая примерно в пять часов вечера на улице Землячки.

К сожалению, зафиксировать сам момент ДТП у очевидцев не удалось, известно лишь, что без пострадавших не обошлось.

«Маршрутка ударила в бок такси с такой силой, что машину аж подбросило и перевернуло. Водителя достали из покореженной машины, до приезда «скорой» помощи он лежал на земле. Люди говорят, жив, но в тяжелом состоянии», - сообщает девушка по имени Лена.

Микроавтобус «ГАЗель» также в момент аварии был с пассажирами, но о пострадавших в маршрутке пока не сообщается. Легковушка от

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Успели: в Волгу пришла большая вода, нерест воблы в Астрахани спасен
Пожилой астраханец сгорел, отмечая Первомай
Волгоградской области дали 75 миллионов рублей на благоустройство малых городов
В Волгограде поздравляют с 95-летием ветерана Георгия Рогова
Власти Волгограда дадут денег архитекторам на лучшие проекты по озеленению города
Волгоградские власти сэкономили почти 800 миллионов рублей на госзакупках
К 9 Мая в Волгограде высадят почти 70 тысяч цветов
В колледже Волгограда у студента выявили опасный туберкулез
В День Победы небо над Волгоградом озарят 500 фейерверков
Из-за 20-летнего пьяного волгоградеца на «семерке» в больницу попали трое мужчин
В Волгограде прошла первая репетиция парада Победы
Как будут работать музеи Волгограда на майские праздники 2019
Всероссийский турнир по дзюдо пройдет в Волгограде
Тысячу мин и снарядов времен войны уничтожили в Волгоградской области
6 мая в Волжском перекроют дороги
Итоги месячника по благоустройству: 447 тонн мусора и 7 тысяч кустов
Два человека пострадали в ДТП на саратовской трассе
Два гаража и машина сгорели на Первомай в Волгограде
Перекрытия дорог 2 мая в Волгограде
Под Астраханью молния убила пастуха и лошадь
В Волжском из-за непогоды парад остался без слонов
В Волгограде назвали лучшую акушерку и медсестру
«Наш елбасы елбасее вашего» – волгоградцы собрались на веселую монстрацию
Футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018 пытался обчистить волгоградец
В Волжском в аварии пострадал годовалый малыш
В Волго-Ахтубинской пойме восстановили еще одну протоку
В первомайские выходные можно будет вылечить зубы и даже родить
Убийца врача-невролога получил девять лет колонии