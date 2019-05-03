В Волгограде столкнулись маршрутка и такси: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:47 2019-05-03T18:17:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Вот куда они несутся с пассажирами?» - возмущаются волгоградцы в комментариях под постом в соцсетях об очередной аварии с участием общественного транспорта в Волгограде. Причем сразу двух автомобилей с пассажирами - маршрутки и такси. Произошло это столкновение 3 мая примерно в пять часов вечера на улице Землячки.

К сожалению, зафиксировать сам момент ДТП у очевидцев не удалось, известно лишь, что без пострадавших не обошлось.

«Маршрутка ударила в бок такси с такой силой, что машину аж подбросило и перевернуло. Водителя достали из покореженной машины, до приезда «скорой» помощи он лежал на земле. Люди говорят, жив, но в тяжелом состоянии», - сообщает девушка по имени Лена.

Микроавтобус «ГАЗель» также в момент аварии был с пассажирами, но о пострадавших в маршрутке пока не сообщается. Легковушка от

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU