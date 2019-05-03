2019-05-03T15:09:33+03:00
Происшествия

Пожилой астраханец сгорел, отмечая Первомай

Пожар случился в селе Старица
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото архива ГУ МЧС по Астраханской области.Фото архива ГУ МЧС по Астраханской области.
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Как не просили спасатели и правоохранители людей быть аккуратнее на майских праздниках, все равно находятся те, кто считает, что им море по колено. Особенно этим злоупотребляют любители спиртного. Для одного астраханца, так, празднование Первомая закончился трагично. Он сгорел. Причем буквально.

Пожар вспыхнул в частном доме в селе Старица Енотаевского района Астраханской области. Спасателей вызвали соседи, которые увидели клубы черного дыма, вырывающиеся из дома погорельца. К сожалению, когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, помочь хозяину уже не представлялось возможным. Огонь потушили, и уже на пепелище обнаружили тело 63-летнего мужчины.

- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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