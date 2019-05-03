Волгоградской области дали 75 миллионов рублей на благоустройство малых городов

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-03T14:20:54+03:00

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В Министерстве строительства России подвели итоги конкурса на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах (с населением до 100 тысяч человек) и исторических поселениях. В 2019 году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов страны. От Волгоградской области было заявлено пять проектов: Урюпинск, Фролово, Котово, города Серафимович и Краснослободск. Нашему региону выделяют 75 миллионов рублей. Но на какие проекты, пока не говорят.

Победителей конкурса этого года объявят во время торжественного награждения 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного Архитектурного форума «Зодчество VRN». Список победителей в ближайшее время также будет опубликован на сайте конкурса.

Проект преображения Урюпинска. Фото Минстроя РФ.

Отобрали из них лишь 80 проектов в 46-ти регионах. Они получат гранты из федерального бюджета от 40 до 85 миллионов рублей. Всего на реализацию проектов уже выделили из госбюджета 5 миллиардов рублей. Соответствующее постановление уже подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Такой проект преображения Краснослободска выставлялся на конкурс. Фото с сайта Минстроя РФ.

- Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и самое важное были разработаны при активном участии жителей, - подчеркнул вице-премьер Виталий Мутко.

К слову, реализовать свои проекты победители должны в 2019-20-м годах, иначе средства придется вернуть в федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU