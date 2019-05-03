В Волгограде поздравляют с 95-летием ветерана Георгия Рогова

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-03T12:42:54+03:00

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Сегодня, 3 мая, свой 95-й день рождения отмечает Георгий Исаакович Рогов. Это поистине человек-легенда. Можно долго перечислять его заслуги: этот ветеран даже после Великой Отечественной войны не перестал бороться с врагами, а ушел служить в следственные органы. Больше 22 лет он отдал службе в органах прокуратуры. В его послужном списке: следователь, старший следователь областной прокуратуры, прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах общественного порядка, старший помощник прокурора Волгоградской области.

В этот майский день одними из первых поздравить юбиляра пришли старший помощник Председателя СКР Михаил Музраев, руководство и сотрудники областного управления.

- Несмотря на почтенный возраст у этого подтянутого, энергичного, улыбчивого мужчины с невероятным чувством юмора очень насыщенная жизнь, наполненная всевозможными мероприятиями, планами и целями, одна из которых встретить вековой юбилей в кругу своих родных и близких, а также друзей из Следственного комитета, - говорят в СУ СК по региону. - Сегодня за праздничным столом в адрес юбиляра звучало немало теплых слов, самыми главными из которых, безусловно, были пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии.

Коллектив СУ СКР, а также редакции «КП-Волгоград» присоединяются ко всем поздравлениям и от души желает юбиляру оптимизма, благополучия и, конечно же, долгих лет жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU