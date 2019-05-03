2019-05-03T11:57:11+03:00
Общество

Власти Волгограда дадут денег архитекторам на лучшие проекты по озеленению города

В областном центре стартует конкурс ландшафтных дизайн-проектов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцам предлагают облагородить девять общественных пространств в городе. Авторы лучших проектов получат средства на их реализацию.Волгоградцам предлагают облагородить девять общественных пространств в городе. Авторы лучших проектов получат средства на их реализацию.
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В Волгограде масса небольших сквериков и зеленых территорий, которые очень нуждаются в обустройстве. Также в городе много талантливых архитекторов и ландшафтных дизайнеров, которые знают как красиво и правильно сделать из этих сегодня неприглядных уголков места притяжения. Вот в мэрии и решили провести такой конкурс с названием «Яркие цвета». Власти отобрали девять общественных пространств, которые планируют облагородить в этом году. И предлагают архитекторам, дизайнерам, художникам, студентам, обучающимся по этим направлениям, и преподавателям учебных заведений Волгограда разработать ландшафтные дизайн-проекты этих территорий. Авторы лучших работ получат денежные сертификаты на реализацию своих проектов.

- В перечень объектов, которые предлагаются участникам для проектирования, вошли девять общественных территорий: бульварная часть напротив здания Дворца культуры профсоюзов; зеленые зоны по проспекту Ленина – разделительный остров напротив улицы Титова; по проспекту Жукова со стороны жилого дома №108; по улице Кирова; бульвара Энгельса и другие, - уточняют в мэрии Волгограда.

Работы должны содержать графические материалы: планы, эскизы ключевых элементов благоустройства, визуализацию, и пояснительную записку с основными параметрами – общей площадью озеленения, клумбы и ассортиментом цветочной рассады.

ВАЖНО!

Дизайн-проекты озеленения городского пространства надо прислать до 28 мая вместе с заявкой направить в городской департамент градостроительства и архитектуры.

Прием документов для участия в конкурсе ведется по адресу: проспект Ленина, 15 (кабинет 418). Подробную информацию можно получить по телефону: 38-55-73

ИСТОЧНИК KP.RU

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