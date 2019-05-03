2019-05-03T11:07:41+03:00
Общество

Волгоградские власти сэкономили почти 800 миллионов рублей на госзакупках

Благодаря удачным торгам эти деньги остались в бюджете
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сэкономленные деньги могут потратить на реализацию дополнительных проектов.Сэкономленные деньги могут потратить на реализацию дополнительных проектов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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За четыре первых месяца этого года Волгоградская область провела 2434 закупки для государственных и муниципальных заказчиков. Начальная (максимальная) цена этих контрактов в общей сложности составляла более 12,5 миллиардов рублей. Но благодаря умело проведенным торгам, волгоградским властям удалось отлично сэкономить. Так, с начала года по данным областной администрации, регион сэкономил на закупках 785 миллионов рублей.

Это неплохой показатель. В пресс-службе администрации напоминают, что опыт региона в этой сфере получил высокую оценку на всероссийском форуме. Более того, Волгоградская область входит в число лидеров по эффективности и прозрачности закупочных систем среди субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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