Волгоградские власти сэкономили почти 800 миллионов рублей на госзакупках
За четыре первых месяца этого года Волгоградская область провела 2434 закупки для государственных и муниципальных заказчиков. Начальная (максимальная) цена этих контрактов в общей сложности составляла более 12,5 миллиардов рублей. Но благодаря умело проведенным торгам, волгоградским властям удалось отлично сэкономить. Так, с начала года по данным областной администрации, регион сэкономил на закупках 785 миллионов рублей.
Это неплохой показатель. В пресс-службе администрации напоминают, что опыт региона в этой сфере получил высокую оценку на всероссийском форуме. Более того, Волгоградская область входит в число лидеров по эффективности и прозрачности закупочных систем среди субъектов Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU