К 9 Мая в Волгограде высадят почти 70 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-03T10:01:20+03:00

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В мае Волгоград особенно красив: он цветет и благоухает. Распустились яблони и сирень, засияли красками городские клумбы. В администрации Волгограда говорят, что в этом году ко Дню Победы сотрудники зеленхоза высадят 69 тысяч цветов: петунии, анютины глазки, бархатцы, розы и другие.

Уже зацвели клумбы на проспекте Ленина и на Аллее Героев. В ближайшие дни, как только установится теплая погода, начнут сажать петуньи в сквере Жукова и на улице Рионской. Красные, желтые, синие растения этого же сорта высадят в вазоны в парке «Русь», на улицах Ангарской, Исторической, Республиканской и других. 11 тысяч красных, белых и желтых петуний высадят у Вечного огня на площади Павших Борцов, а у монумента «Стрельцы» появится цветочный российский триколор из 500 петуний. Эти же яркие цветы появятся в сквере 8-е Марта, у памятника Ефремову, на разделительной полосе по улице Невской и на других территориях.

На площади Чекистов, а также в вазонах на площади Советской, на улице Рабоче-Крестьянской, у памятника североморцам и сквера возле Казанского собора Ворошиловского района высадят тысячи бархатцев и колеусов.

Свыше 5,5 тысячи цветов, в том числе многолетние гайлардии и иберисы, распустятся у поликлиники № 5 и памятника Рудневу, на улице Кирова.

А вот верхнюю террасу Центральной Набережной украсят три тысячи роз. Распустятся розы также на улице Остравской и бульваре Энгельса в Красноармейском районе, а также в сквере Петровском, парке «Лесогород», возле железнодорожной станции Ельшанка и на бульваре Калининградском Советского района.

- Помимо традиционных клумб радовать горожан в этом году будет мавританский газон – ковер из разноцветных полевых цветов площадью 1000 квадратных метров появится в парке Героев-летчиков Дзержинского района, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU