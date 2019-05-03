В колледже Волгограда у студента выявили опасный туберкулез

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-03T09:28:56+03:00

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В «Волгоградском энергетическом колледже» у одного из студентов медики диагностировали туберкулез. Заболевание инфекционное и очень опасное, поэтому в учебное заведение тут же наведались с проверкой сотрудники регионального Роспотребнадзора. Стали выяснять, как мог ребенок посещать колледж с таким заболеванием, а оказалось, что регулярными медосмотрами студентов здесь не особо заморачивались. Выявили ряд студентов, зачисленных в сентябре 2018-го, которые спустя год так не и прошли необходимый осмотр на туберкулез. Не делали флюорографию и работники образовательной организации. И, как видите, подвергли риску всех.

- Специалисты Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности уже ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж», и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей, - отчитываются в Управлении.

Теперь они лично следят за прохождением периодического (профилактического) медицинского осмотра на туберкулез учащихся и работников учебного заведения. Кроме того, специалисты ведомства выдали комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области предписание - срочно устранить недостатки в работе колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU