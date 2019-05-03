2019-05-03T09:28:56+03:00
Происшествия

В колледже Волгограда у студента выявили опасный туберкулез

В учебном заведении всех в срочном порядке обследуют
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта "Волгоградского энергетического колледжа". Сейчас в нем проходит тщательная проверка.Фото с сайта "Волгоградского энергетического колледжа". Сейчас в нем проходит тщательная проверка.
Изменить размер текста:

В «Волгоградском энергетическом колледже» у одного из студентов медики диагностировали туберкулез. Заболевание инфекционное и очень опасное, поэтому в учебное заведение тут же наведались с проверкой сотрудники регионального Роспотребнадзора. Стали выяснять, как мог ребенок посещать колледж с таким заболеванием, а оказалось, что регулярными медосмотрами студентов здесь не особо заморачивались. Выявили ряд студентов, зачисленных в сентябре 2018-го, которые спустя год так не и прошли необходимый осмотр на туберкулез. Не делали флюорографию и работники образовательной организации. И, как видите, подвергли риску всех.

- Специалисты Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности уже ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж», и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей, - отчитываются в Управлении.

Теперь они лично следят за прохождением периодического (профилактического) медицинского осмотра на туберкулез учащихся и работников учебного заведения. Кроме того, специалисты ведомства выдали комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области предписание - срочно устранить недостатки в работе колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К 9 Мая в Волгограде высадят почти 70 тысяч цветов
В День Победы небо над Волгоградом озарят 500 фейерверков
Из-за 20-летнего пьяного волгоградеца на «семерке» в больницу попали трое мужчин
В Волгограде прошла первая репетиция парада Победы
Как будут работать музеи Волгограда на майские праздники 2019
Всероссийский турнир по дзюдо пройдет в Волгограде
Тысячу мин и снарядов времен войны уничтожили в Волгоградской области
6 мая в Волжском перекроют дороги
Итоги месячника по благоустройству: 447 тонн мусора и 7 тысяч кустов
Два человека пострадали в ДТП на саратовской трассе
Два гаража и машина сгорели на Первомай в Волгограде
Перекрытия дорог 2 мая в Волгограде
Под Астраханью молния убила пастуха и лошадь
В Волжском из-за непогоды парад остался без слонов
В Волгограде назвали лучшую акушерку и медсестру
«Наш елбасы елбасее вашего» – волгоградцы собрались на веселую монстрацию
Футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018 пытался обчистить волгоградец
В Волжском в аварии пострадал годовалый малыш
В Волго-Ахтубинской пойме восстановили еще одну протоку
В первомайские выходные можно будет вылечить зубы и даже родить
Убийца врача-невролога получил девять лет колонии