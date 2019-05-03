2019-05-03T09:04:12+03:00
Общество

В День Победы небо над Волгоградом озарят 500 фейерверков

6 мая военные проведут тренировку праздничного салюта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Артиллеристы выпустят 30 залпов из легендарных дивизионных пушек ЗИС-3.Артиллеристы выпустят 30 залпов из легендарных дивизионных пушек ЗИС-3.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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День Победы в Волгограде как всегда пройдет празднично и ярко: с парадом, с шествием «Бессмертного полка» и, конечно же, с салютом в честь победителей. В этом году фейерверк обещают волгоградцам особенно красивый.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, 9 мая, артиллеристы произведут тридцать залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около 500 фейерверков различных типов и калибров.

Начало салюта - в 22.00.

Но перед этим сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области проведут генеральную репетицию салюта. Пройдет она 6 мая.

- Артиллерийские расчеты отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установках 2А85. Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих, - сообщают в ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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