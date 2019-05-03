2019-05-03T08:40:32+03:00
Происшествия

Из-за 20-летнего пьяного волгоградеца на «семерке» в больницу попали трое мужчин

Молодой водитель спровоцировал жуткую аварию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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2 мая в Волгоградской области прошло относительно спокойно, за минувшие сутки на дорогах произошло только одно ДТП с пострадавшими. А могло бы не быть и этой аварии, если б 20-летний парень не сел за руль выпившим. Сучилось это в Калачевском районе примерно в 01.40 ночи.

Парень вместе с друзьями возвращались с гуляний по дороге «Октябрьский-Шебалино», мчались в сторону хутора Ляпичев. Молодой водитель на «семерке» ехал быстро и дума, видимо, что он на дороге один в такое время. Выехал на встречную полосу даже не убедившись в безопасности маневра. На беду в обратном направлении в это же время ехала компания мужчин на «ВАЗ-2110». Все произошло так стремительно, что 29-летний водитель за рулем «десятки» в темноте не успел избежать столкновения.

- В результате аварии больницу с травмами различной степени тяжести доставлены: водитель автомашины «ВАЗ-2107», его 19-летний пассажир, а также двое пассажиров автомашины «ВАЗ-2110» - мужчины, 22 и 35 лет, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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