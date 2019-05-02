Всероссийский турнир по дзюдо пройдет в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-02T16:05:09+03:00

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Волгоград 3 и 4 мая 2019 года принимает спортсменов со всей страны. Более двухсот человек разыграют восемь комплектов наград на всероссийском на турнире по дзюдо памяти двукратного чемпиона Европы Евгения Погорелова. Пройдут соревнования в гандбольном манеже волгоградского стадиона «Динамо». Начало - в 10.30. Вход для всех болельщиков свободный.

Как сообщили в областном комитете физкультуры и спорта, в турнире примут участие дзюдоисты от 18 лет и старше. На этих соревнованиях они смогут выполнить норматив мастера спорта России. 3 мая в 10.30 начнутся поединки в весовых категориях 73, 81, 90, 100 и более ста килограммов. 4 мая в 10.30 сразятся спортсмены в категориях до 60, 60 и 66 килограммов. Имена победителей станут известны в течение дня. А тех, кто станет лучшим в весовой категории до 60 килограммов, ждет специальный приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU