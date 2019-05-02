Тысячу мин и снарядов времен войны уничтожили в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-02T13:23:21+03:00

Опасные находки обнаружили с начала года на территории региона

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Через несколько дней вся страна будет отмечать 74-ю годовщину победы в Великой Отечечственной войне. В 1943 году отгремели последние бои под Сталинградом. А опасное наследие тех сражений продолжают находить до сих пор. С начала 2019 года волгоградские саперы уничтожили около тысячи взрывоопасных предметов, которые обнаружили на территории региона. Хранила земля более пятисот артиллерийских снарядов, около трех сотен минометных мин и полсотни ручных гранат.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, чтобы уничтожить опасное наследие войны, саперам пришлось сделать более 400 подрывов. Задействовали для этого сотню военнослужащих и двадцать спецмашин.

Военные по-прежнему наготове, ведь в земле еще осталось немало снарядов тех времен.

ИСТОЧНИК KP.RU