Итоги месячника по благоустройству: 447 тонн мусора и 7 тысяч кустов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-02T11:13:53+03:00

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На Первомай в Волгограде подвели итоги месячника по благоустройству. В апреле 2019 года ударно потрудились не только коммунальщики, но и сами волгоградцы. В порядок привели более 7 гектаров городских территорий, убрали более сорока стихийных свалок, вывезли 447 тонн мусора. Чище стало не только в проходным местах, но и на склонах дамбы реки Мокрой Мечетки, на спуске к Волге на Красном. В зеленых зонах за месяц высадили более 7300 деревьев, кустарников и цветов. Деревья окопали и побелили для красоты, сухостой опилили, сделали обрезку. Правда, в большинстве случаев от деревьев после этого остались лишь двухметровые пеньки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на этом благоустройство не закончилось. В парках и скверах обновили 384 скамейки и 208 урн, установили и сотню новых. Вымыли и покрасили почти четыре километра ограждений. А во дворах порядок наводили управляющие компании - красили лавочки, заборчики и качели, чистили фасады и проезды.

Главное, чтобы теперь все это снова не заросло грязью.

ИСТОЧНИК KP.RU