Два человека пострадали в ДТП на саратовской трассе

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-02T11:58:12+03:00

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В Первомай на дорогах Волгоградской области произошло шесть серьезных ДТП, в которых пострадали девять человек. Авария с двумя ранеными случилась в Дубовском районе на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград. Утром 1 мая 2019 года компания молодых людей на «Лада Гранта» ехала из Волгограда в сторону Камышина. За рулем был 20-летний парень. В районе села Песковатка машина вылетела на встречку и врезалась в «Тойота Королла». В итоге на больничной койке оказались пассажиры отечественного автомобиля 20 и 19 лет.

А в городе Фролово на улице Народной около полуночи столкнулись две «семерки». По предварительным данным, 19-летний водитель при выезде на главную не уступил дорогу. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, травмы получил молодой водитель, спровоцировавший аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU