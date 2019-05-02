Два гаража и машина сгорели на Первомай в Волгограде
Вечером в праздник весны и труда 1 мая 2019 года на разных концах Волгограда горели два гаража. В Тракторозаводском районе города около десяти часов вечера по всей площади полыхал гараж с «Окой» внутри на улице Днепрогэсовской. Спустя 13 минут пожарные огонь потушили. Обошлось без пострадавших, людей внутри не было. Причину возгорания еще предстоит установить.
А несколькими часами ранее горел небольшой металлический гараж на улице 51-й Гвардейской. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России, пламя быстро потушили. Никто не пострадал.
В длинные праздничные выходные МЧС работает в режиме повышенной готовности. А волгоградцев просят не оставлять одних детей и не забывать о пожарной безопасности, особенно тех, кто займется уборкой на приусадебных участках и дачах.
ИСТОЧНИК KP.RU