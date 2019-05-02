2019-05-02T13:02:05+03:00
Общество

Перекрытия дорог 2 мая в Волгограде

Центр Волгограда 2 мая 2019 закрыт для автомобилей [схема перекрытия дорог]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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При поездке через центр планируйте маршрут заранее.При поездке через центр планируйте маршрут заранее.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В четверг, 2 мая 2019 года, на главной площади Волгограда пройдет первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военные будут чеканить шаг в семь вечера. Из-за этого площадь Павших Борцов и прилегающие улицы в центре города с утра закрыли для автомобилей. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, перекрыты дороги до десяти часов вечера 2 мая 2019 года на самой площади в квадрате, ограниченном улицами Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и проспектом Ленина, а также на улице Мира на всем ее протяжении.

Перекрыты дороги на площади Павших Борцов будут и в дни следующих репетиций военного парада - 4 мая, 7 мая, а также на время самого парада 9 мая начиная с вечера накануне праздника. Так что при поездке через центр Волгограда планируйте маршрут заранее.

Полная схема перекрытия дорог на майские праздники в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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