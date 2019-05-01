Под Астраханью молния убила пастуха и лошадь

СЕГОДНЯ 18:39 2019-05-01T18:39:38+03:00

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Погода удивляет не только в Волгограде, но и в Астрахани. 28 апреля в Ахтубинском районе разыгралась большая гроза с дождем и сильным ветром. Стихия застала в поле пастуха из села Золотуха. 36-летний астраханец на лошади сторожил животных, которые были напуганы непогодой. Вокруг сверкали молнии. Одна из них ударила в мужчину, разряд прошел через пастуха и лошадь. Человек и животное погибли сразу же

Когда вечером мужчина не вернулся домой, односельчане и родственники забеспокоились. На телефоны астраханец не отвечал. Люди отправились за село. Тело нашли в поле.

Предположительно, электричество привлекла металлическая собачка молнии на куртке пастуха. Как сообщили «КП_Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, по факту гибели астраханца проводится проверка. По ее результатам следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU