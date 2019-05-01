2019-05-01T15:45:47+03:00
Общество

В Волжском из-за непогоды парад остался без слонов

Бэби и Ингрид греются под тепловыми пушками
Екатерина МАЛИНИНА
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Бэби и Ингрид любят погодку потеплее. Фото: из группы "Шоу слонов братьев Гертнер"Бэби и Ингрид любят погодку потеплее. Фото: из группы "Шоу слонов братьев Гертнер"
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В Волжском на 1 Мая прошел традиционный парад. Несмотря на непогоду, на него пришли много родителей с детьми. Ведь администрация города обещала, что в шествии будут участвовать настоящие индийские слоны. Но к разочарованию толпы огромных животных не было. Лишь служебные собаки, которые также прошлись по главной улице города, немного утешили ребятню.

Слонов должен был привести на парад цирк братьев Гертнер, который две недели назад обосновался в Волжском. Но дрессировщик пожалел животных. Ведь на улице дождь и ветер.

- Дело в том, что +5 для слонов очень некомфортная и опасная температура. Они в таких условиях могут заболеть. Мы не стали рисковать здоровьем слоних. Трехлетняя Бэби и пятилетняя Ингрид сейчас греются в конюшнях под тепловыми пушками, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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