В Волгограде назвали лучшую акушерку и медсестру

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-01T14:27:48+03:00

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Каждый, кто попадает в больницу, мечтает о качественном лечении и доброжелательном отношении. И это зависит не только от врачей, но и от медсестер, фельдшеров, акушерок. Лучших специалистов из среднего медперсонала объявили на областном конкурсе.

Строгое жюри смотрело на профессионализм, отзывы коллег и начальства, и главное –мнение самих пациентов. По итогам медицинских соревнований определили победителей в семи категориях.

Лучшим фельдшером стала Вера Герасимова, Калачевская ЦРБ. Лучшая акушерка – Ольга Ананьева, перинатальный центр №2. Лучшая медсестра – Ольга Гуселетова, специалист хирургического отделения больницы №22. Лучшая участковая медсестра – Светлана Баландина, сотрудник больницы №15. Лучшая старшая медсестра – Любовь Мидловец, береславская участковая больницы Калачевской ЦРБ. Лучший лаборант – Екатерина Гребенник, фельдшер-лаборант иммунологической лаборатории волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Награду за верность профессии вручили медсестре Марине Руденко из больницы №16.

Все медики отправятся на всероссийский этап конкурса в Москву. Волгоградские медсестры уже получали призовые места в прошлые годы. Так что есть большие шансы, что и в этом году волгоградки покажут самый высокий уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU