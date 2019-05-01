«Наш елбасы елбасее вашего» – волгоградцы собрались на веселую монстрацию
Монстрация – это вам не демонстрация. Здесь все по другому. И в отличие от стройного шествия с официальными лицами по проспекту Ленина гораздо веселее. Участники соревновались в оригинальности, абсурдности и смысловых нагрузках своих плакатов. Чуть-чуть политики, свобода мысли и слова.
Серьезные пошли клоуны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В прошлом году волгоградцы собирались под лозунгом «Раиса, ты не права». Кто такая Раиса и почему она не права не уточнялось. В этом году главным девизом стал «Наш елбасы елбасее вашего».
Брали не количеством, а хорошим настроением.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Кстати в этом году участники постарались на славу. Тут вам и «Прости нас, Квазимодо», «Старость меня дома не застанет», «Пельмень требуют наши сердца» , «Я чингачгук любви», ну а клоун нес плакат «Мы не клоуны». Веселая компания прошлась по парку 70 лет Победы и финишировала на площади у Царицынской оперы.
Монстрация 2019 в Волгограде.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Это альтернатива традиционному шествию. Способ творчески и жизнерадостно отметить Первомай. Это не принудиловка по работе и не с указа чиновников. Мы закладываем хорошую городскую традицию, - говорит один из организаторов мероприятия Филипензо.
Свобода мысли и самовыражения.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вот такие лозунги у монстрантов, каждый год - новые.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пришедшие на монстрацию хотят верить, что "Волгоград - город для людей".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU