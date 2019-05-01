Футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018 пытался обчистить волгоградец

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-01T13:17:28+03:00

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Чемпионат мира по футболу стал для Волгограда грандиозным событием. У гостей города остались самые радостные воспоминания о нашем гостеприимстве. За малым исключением. Некоторые решили подзаработать на плохо ориентирующихся в местных реалиях иностранцах. И даже пытались обмануть футболистов. Чуть не стал жертвой мошенника футболист сборной Нигерии. В день матча с Исландией мужчина решил снять наличные и подошел вместе с друзьями к банкомату. Но часть надписей была на русском, поэтому игрок попросил помочь волгоградца, стоящего рядом,. Тот с радостью согласился. Но вместо того, чтобы получить деньги для гостя, он попытался перевести средства себе на карту. Это вовремя заметили, так что закончить операцию он не успел. Мошенника не отпустили, а позвали полицейских, которым и сдали преступника.

Свою вину мужчина отрицает, мол, просто хотел помочь. Но суд взял волгоградца под стражу, где он и находится до сих пор. Адвокат пытается вернуть подопечного до суда домой, но пока безуспешно.

- Волгоградский областной суд оставил мужчину в СИЗО. Дело затягивается, потому что нигериец давно у себя на родине. Получение нужной для следствия информации занимает недели и месяцы, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU