В Волжском в аварии пострадал годовалый малыш

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-01T10:56:47+03:00

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Волжский стал рекордсменам по числу крупных аварий в последний день апреля. Одна из них произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодогвардейцев. 30-летний водитель на перекрестке при повороте налево на зеленый светофор не уступил дорогу Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 27-летний волгоградец. Машины столкнулись, русская легковушка ВАЗ 21099 получила сильный удар в бок. В результате аварии пострадала 28-летняя волжанка и ее годовалый малыш. Получил травмы и водитель вазовского авто. Все трое попали в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельства ДТП.

Еще одна авария случилась рано утром в 7-30 утра на перекрестке улиц Логинова и Кирова. 55-летний водитель на «Opel» вылетел на «красный» и протаранил Daewoo Nexia. В результате ЧП пострадал 42-летний автомобилист из Nexia.

Около полудня авария произошла на улице Двинская. 26-летний парень на «четырнадцатой» устроил столкновение на встречной с «Газелью». В итоге водитель ВАЗ 2114 и его пассажир оказались в больнице с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU