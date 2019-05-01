В Волго-Ахтубинской пойме восстановили еще одну протоку

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-01T10:17:53+03:00

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В этом году год обещают маловодный. ГЭС начнет сбрасывать максимум с 3 по 8 мая. Но достигнет он всего 25 тысяч кубометров в секунду. Вода может и не дойти до многих малых рек и озер. Особенно, если протоки заилены. Чтобы этого не случилось, экологи расчищают ерики и протоки. На днях в Волго-Ахтубинской пойме закончили работы на водоеме, соединяющем озеро Дегтярное и ерик Дударев с системой озер Чайка. Работники укрепили берега, углубили дно. Длина участка – 3,6 километров. Весь запланированный объем удалось выполнить за год.

Последним этапом стала высадка саженцев дубов вдоль берега. Восстановление водной артерии проходило за счет федеральных денег, которые дали под проект «Экология».

В ближайшие два года на оздоровление поймы выделят 1,3 миллиарда рублей. На них построят девять водопропускных сооружений, плотину на ерике Каширин, реабилитируют 22 водоема, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

Кстати, те, кто собрался на Первомай отдохнуть в пойму, должны помнить о нескольких важных моментах. Первое, сейчас идет активное наполнение поймы водой, а, значит, дороги может залить. Второе, разводить костры запрещено, за нарушение грозит существенный штраф. Также обещают штрафовать за мусор, так возьмите с собой мешки, чтобы прибрать за собой территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU