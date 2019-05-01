В первомайские выходные можно будет вылечить зубы и даже родить

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-01T09:10:59+03:00

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Для болячек не бывает выходных и праздников. Поэтому для тех, кому понадобилась помощь медиков, власти установили особый режим работы для больниц. Участковые врачи будут принимать с экстренными показаниями с 9 до 12 в поликлиниках. На дом медики отправятся до 3 час дня. Травмпункты, как и в обычные дни, открыты круглосуточно. Если же у вас к вечеру разболится живот, вызывайте «скорую». Она также работает без перерывов и выходных.

Особый вопрос - зубная боль. По закону подлости адская боль начинается тогда, когда все больницы закрыты. Но не в этот раз. 2 и 3 мая дежурные врачи примут с 9 до 15. Вечером и ночью помощь можно получить в отделении челюстно-лицевой хирургии клинической больницы № 1, в Волжском — в больнице имени Фишера.

В области особый режим работы в праздники будет и у фельдшерско-акушерских пунктах. Так что если малыш решит появиться на свет на Первомай, ему помогут квалифицированные медики.

Кстати, медики будут сопровождать и все массовые мероприятия, особенно, в которых примут участия ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU