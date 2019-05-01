Убийца врача-невролога получил девять лет колонии

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-01T08:43:01+03:00

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Тело врача нашли в октябре 2018 года прохожие в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Убийцу задержали почти сразу, он и не скрывался. Повинился перед родственниками, которые сообщили в полицию.

Волгоградец познакомился с неврологом детской поликлиники в 2010 году. Между ними завязались отношения. Жили они вместе, но оформлять все в ЗАГСе мужчина не спешил. К 2018 году семейная жизнь разладилась. Ссоры были чуть ли не каждый день. Женщине все это надоело и она решила уйти, на эту новость мужчина отреагировал очень эмоционально. Он схватился за нож и несколько раз ударил свою даму сердца. Волгоградка умерла сразу же – шансов выжить сожитель ей не дал.

Суд поддержал обвинение и вынес убийце приговор: 9 лет лишения свободы. Обвиняемый не согласился с таким жестким по его мнению приговором и подал апелляцию. Но областной суд оставил решение в силе. Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима..

ИСТОЧНИК KP.RU