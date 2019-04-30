В Волгоградской области в многоквартирном доме произошел хлопок газа

СЕГОДНЯ 20:12 2019-04-30T20:12:23+03:00

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Громкий хлопок жители одной из улиц станицы Алексеевская Волгоградской области услышали в 18-25 30 апреля. Сначала люди решили, что произошел взрыв, но дыма нигде не было. Как и разрушений.Они обзвонили соседей, а потом увидели, что к одному из домов приехали пожарные и "скорая". Оказалось, что в шестиквартирном одноэтажном доме в одной из комнат произошел хлопок газо-воздушной смеси.

Женщина – хозяйка квартиры, решила запустить газовый котел, но пока он не использовался накопились пары газов, они то и «взорвались».

- В результате ЧП пострадала женщина, у нее рваная рана лба. Ее госпитализировали в больницу. Опасности для жизни нет, - сообщили «КП-Волгоград» в МЧС по Волгоградской области.

Никаких разрушений в самом доме нет. Все жильцы остались в своих квартирах. Газовые службы проверили оборудование, угрозы для жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU