2019-04-30T20:12:23+03:00
Происшествия

В Волгоградской области в многоквартирном доме произошел хлопок газа

На ЧП пострадала женщина
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
"Скорая" отвезла женщину в районную больницу."Скорая" отвезла женщину в районную больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Громкий хлопок жители одной из улиц станицы Алексеевская Волгоградской области услышали в 18-25 30 апреля. Сначала люди решили, что произошел взрыв, но дыма нигде не было. Как и разрушений.Они обзвонили соседей, а потом увидели, что к одному из домов приехали пожарные и "скорая". Оказалось, что в шестиквартирном одноэтажном доме в одной из комнат произошел хлопок газо-воздушной смеси.

Женщина – хозяйка квартиры, решила запустить газовый котел, но пока он не использовался накопились пары газов, они то и «взорвались».

- В результате ЧП пострадала женщина, у нее рваная рана лба. Ее госпитализировали в больницу. Опасности для жизни нет, - сообщили «КП-Волгоград» в МЧС по Волгоградской области.

Никаких разрушений в самом доме нет. Все жильцы остались в своих квартирах. Газовые службы проверили оборудование, угрозы для жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лишь пятая часть волгоградских семей может позволить себе машину в кредит
У москвича украли иномарку, пока он был в гостях у родственников-волгоградцев
В школе №110 Волгограда уже 15 детей заболели пневмонией
В Волгограде 9 мая парадным маршем пройдут полторы тысячи человек
На майские праздники коммунальщики Волгограда будут работать в особом режиме
В майские праздники на Центральном рынке Волгограда каждый вечер будет концерт
Под Волгоградом поймали воров, которые ограбили 14 пенсионеров
Рекордный улов: в Астрахани поймали гигантскую воблу
С 1 мая начнут ходить теплоходы Волгоград - Зайчики
Волгоградца отправили в колонию на 4 года за подставные ДТП с элитными авто
Сразу два игрока Ротора претендуют на автора лучшего гола
В Волгограде иномарка врезалась в «КАМАЗ»: четверо в больнице
В Волгоградскую область привезут Главную икону Вооруженных сил РФ
На акции «Два берега» волонтеры собрали более двух тонн мусора
Клещи покусали уже сто волгоградцев
В Волгограде сожгли «Волгу» и «Ладу»
Судью, разбившую в Волгограде пять машин, уволили за прогул
Глава волгоградского Росприроднадзора, обвинивший учительницу в клевете, идет в депутаты
Волгоградские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей от государства
Волонтеры помогут волгоградцам настроить цифровые приставки к телевизорам