Лишь пятая часть волгоградских семей может позволить себе машину в кредит

СЕГОДНЯ 19:22 2019-04-30T19:22:53+03:00

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На улицах города с каждым днем все больше машин. Даже небольшие города в часы пик встают в пробках. Но весомая часть авто на дорогах - в кредит. Агентство РИА Рейтинг в очередной раз провело исследование, специалисты выяснили, кому в регионах доступна новая машина в кредит и есть деньги на ее обслуживание. По сравнению с прошлым годам таких семей стало чуть больше. Но аналитики заметили существенный разрыв между некоторыми регионами. Где-то доля семей, которые могут купить себе машину в районе 500 тысяч в кредит, платить долг и еще обслуживать авто, составляет всего 6 процентов, а где-то 60 процентов.

Волгоградская область попала во вторую половину списка. У нас лишь 20 процентов семей могут приобрести автомобиль в долг. Мы попали на 53 место. Нас обогнала Астрахань с 22 процентами, Ростов-на-Дону с 21 процентами. А вот Краснодар попал всего лишь на 54 строчку.

Кстати, значительно меньше тех, кто могут купить в кредит авто за 1,2 миллиона – 6 процентов. А вот элитную машину за 5 миллионов в долг могут позволить себе 0,4 процента волгоградских семей.

На первые места попали регионы крайнего севера, Москва оказалась на пятом месте, машину эконом-класса могут позволить себе больше половины жителей первопрестольной. Самые «нищие» в этом плане кавказские регионы. Это объясняется отсутствием постоянных официальных доходов и большим количеством детей в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU