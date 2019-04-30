У москвича украли иномарку, пока он был в гостях у родственников-волгоградцев

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-30T17:36:47+03:00

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62-летний москвич приехал в Волгоградскую область отдохнуть от столицы на майские праздники. Родственники в одном из хуторов под Михайловкой с радостью приняли гостя. Добирался на своей машине «Шевроле Лачетти». Ее оставил возле дома родни. Но 30 апреля машина исчезла в неизвестном направлении. Мужчина обратился в полицию, практически не надеясь на положительный результат. Но полицейские увидели похожее авто совсем недалеко от хутора. Водитель не справился с управлением машиной, выехал на правую обочину и перевернулся.

23-летний местный житель с трудом стоял на ногах. Он объяснил, что иномарка ему очень понравилась, а так как он никогда не сможет купить себе такую, решил на ней прокатиться и вернуть. Но успел проехать совсем немного.

Неисправную машину буксировали владельцу, а в отношении неработающего волгоградца возбудили уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU