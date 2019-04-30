2019-04-30T16:02:47+03:00
Общество

В школе №110 Волгограда уже 15 детей заболели пневмонией

На карантин учебное заведение будет закрыто до 6 мая
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все заболевшие дети - из разных классов, вирус занесли в школу.Все заболевшие дети - из разных классов, вирус занесли в школу.
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Число учеников, которые все-таки подхватили в школе №110 Волгограда, опасный вирус внебольничной пневмонии, увеличилось до 15-ти.

- После активного врачебного осмотра случаи внебольничной пневмонии выявлены в 6 разных классах школы. Лабораторно подтверждена этиология инфекции - болезнь вызвана микоплазмой, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, первые заболевшие в школе появились неделю назад. С 27 апреля учебное заведение в срочном порядке закрыли на карантин. Поначалу было зафиксировано шесть детей с вирусом пневмонии. Позже эта цифра выросла.

В управлении говорят всему виной то, что учителя допустили на занятия детей с признаками ОРВИ. А эта инфекция очень схожа по первым симптомам с внебольничной пневмонией.

Корпус №1 школы будет закрыт на карантин до 5 мая, второй корпус - до 6 мая.

- Во всех помещениях школы проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации. Качество проведенной дезинфекции проверяют лабораторными исследованиями смывов. Ситуация находится под контролем, - уверяют в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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