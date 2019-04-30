В школе №110 Волгограда уже 15 детей заболели пневмонией
Число учеников, которые все-таки подхватили в школе №110 Волгограда, опасный вирус внебольничной пневмонии, увеличилось до 15-ти.
- После активного врачебного осмотра случаи внебольничной пневмонии выявлены в 6 разных классах школы. Лабораторно подтверждена этиология инфекции - болезнь вызвана микоплазмой, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, первые заболевшие в школе появились неделю назад. С 27 апреля учебное заведение в срочном порядке закрыли на карантин. Поначалу было зафиксировано шесть детей с вирусом пневмонии. Позже эта цифра выросла.
В управлении говорят всему виной то, что учителя допустили на занятия детей с признаками ОРВИ. А эта инфекция очень схожа по первым симптомам с внебольничной пневмонией.
Корпус №1 школы будет закрыт на карантин до 5 мая, второй корпус - до 6 мая.
- Во всех помещениях школы проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации. Качество проведенной дезинфекции проверяют лабораторными исследованиями смывов. Ситуация находится под контролем, - уверяют в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU