В Волгограде 9 мая парадным маршем пройдут полторы тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-30T15:31:52+03:00

По площади парадным маршем пройдут и офицеры, и курсанты, и кадеты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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До Дня Победы осталось совсем немного. И в мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области, идут последние приготовления к параду, посвященному 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году парадным маршем по центральной площади Волгограда пройдут 1600 человек.

- Строем под сопровождение военного оркестра по площади пройдут солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, МЧС, войска Национальной гвардии, сотрудники УФСИН, отделение казачьего войска Донского, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, военно-патриотические клубы регионального отделения ДОССАФ России и отряды «Юнармии», - перечисляют в пресс-службе ЮВО.

В ближайшие дни, а именно 2 и 4 мая, участники парада проведут две ночные тренировки. Генеральная репетиция пройдет 7 мая на главной площади Волгограда вместе с механизированной колонной боевой и специальной техники ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU