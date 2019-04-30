В Волгограде 9 мая парадным маршем пройдут полторы тысячи человек
До Дня Победы осталось совсем немного. И в мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области, идут последние приготовления к параду, посвященному 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году парадным маршем по центральной площади Волгограда пройдут 1600 человек.
- Строем под сопровождение военного оркестра по площади пройдут солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, МЧС, войска Национальной гвардии, сотрудники УФСИН, отделение казачьего войска Донского, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, военно-патриотические клубы регионального отделения ДОССАФ России и отряды «Юнармии», - перечисляют в пресс-службе ЮВО.
В ближайшие дни, а именно 2 и 4 мая, участники парада проведут две ночные тренировки. Генеральная репетиция пройдет 7 мая на главной площади Волгограда вместе с механизированной колонной боевой и специальной техники ЮВО.
ИСТОЧНИК KP.RU