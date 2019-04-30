На майские праздники коммунальщики Волгограда будут работать в особом режиме

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-30T15:25:33+03:00

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Впереди волгоградцев ждет череда майских праздников, а значит, выходные дни. Но пока одни отдыхают, коммунальщики работают. Например, дежурные смены «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» уже переведены на особый режим работы. Как рассказали «КП-Волгоград» в компаниях, уже сформирован необходимый запас материалов и оборудования для оперативного устранения повреждений, подготовлена техника.

Кроме того, в обеих компаниях на все майские праздники определены дежурные руководители, которые в случае возникновения нештатной ситуации готовы координировать действия всех задействованных подразделений, что оперативно устранять неполадки.

- Также майские праздники наши сотрудники используют для проведения работ по благоустройству. В первую очередь, в тех местах, где в выходные дни значительно снижается количество автомобилей и пешеходов, - говорят в «Концессиях».

ВАЖНО!

Аварийные заявки по водоснабжению и водоотведению, как и в будние дни, принимаются по телефону Клиентского центра. Его номер 8 (8442) 99-67-96.

Аварийные заявки, связанные с подачей горячей воды, принимаются в диспетчерских службах тепловых сетей:

74-01-46 — Тракторозаводский район;

71-03-65 — Краснооктябрьский район;

23-61-37 — Центральный район;

48-62-03 — Дзержинский район;

97-07-77 — Ворошиловский район;

46-02-89 — Советский район;

44-85-89 — Кировский район;

67-05-16 — Красноармейский район;

26-47-06 — Центральная диспетчерская служба.

ИСТОЧНИК KP.RU