На майские праздники коммунальщики Волгограда будут работать в особом режиме
Впереди волгоградцев ждет череда майских праздников, а значит, выходные дни. Но пока одни отдыхают, коммунальщики работают. Например, дежурные смены «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» уже переведены на особый режим работы. Как рассказали «КП-Волгоград» в компаниях, уже сформирован необходимый запас материалов и оборудования для оперативного устранения повреждений, подготовлена техника.
Кроме того, в обеих компаниях на все майские праздники определены дежурные руководители, которые в случае возникновения нештатной ситуации готовы координировать действия всех задействованных подразделений, что оперативно устранять неполадки.
- Также майские праздники наши сотрудники используют для проведения работ по благоустройству. В первую очередь, в тех местах, где в выходные дни значительно снижается количество автомобилей и пешеходов, - говорят в «Концессиях».
ВАЖНО!
Аварийные заявки по водоснабжению и водоотведению, как и в будние дни, принимаются по телефону Клиентского центра. Его номер 8 (8442) 99-67-96.
Аварийные заявки, связанные с подачей горячей воды, принимаются в диспетчерских службах тепловых сетей:
74-01-46 — Тракторозаводский район;
71-03-65 — Краснооктябрьский район;
23-61-37 — Центральный район;
48-62-03 — Дзержинский район;
97-07-77 — Ворошиловский район;
46-02-89 — Советский район;
44-85-89 — Кировский район;
67-05-16 — Красноармейский район;
26-47-06 — Центральная диспетчерская служба.
ИСТОЧНИК KP.RU