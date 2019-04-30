В майские праздники на Центральном рынке Волгограда каждый вечер будет концерт

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-30T15:03:57+03:00

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Ну, какие майские праздники без зажигательных концертов и вечерних прогулок? Тем более, что в Волгограде на эти дни запланировали массу мероприятий. А чтобы волгоградцы не скучали по вечерам, на Центральном рынке откроется сценическая площадка. С 1 мая и каждый день здесь будут проходить музыкальные представления. Начало - в 19.00.

- В праздничные и выходные дни на сцене будет выступать талантливые волгоградские исполнители и коллективы, - говорят в мэрии. -

Программу майских творческих вечеров откроет акустический концерт молодого волгоградского исполнителя Егора Феоктистова. 1 и 5 мая он представит гостям кавер-версии популярных хитов.

Подхватит музыкальную эстафету 3 мая местная группа «Контраст», а 4 мая гостей и жителей города приглашают на диджей-вечеринку.

Культурно-развлекательные мероприятия на Центральном рынке пройдут и в День Победы – 9 Мая.

Гости праздника смогут не только насладиться хорошей музыкой, но и вкусно перекусить: рядом со сценической площадкой работает большая фуд-зона.

ИСТОЧНИК KP.RU