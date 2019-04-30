2019-04-30T12:43:35+03:00
Происшествия

Под Волгоградом поймали воров, которые ограбили 14 пенсионеров

Двое ранее судимых мужчин забирали у стариков все накопления
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Один отвлекал пенсионеров, второй забирал деньги. действовали не только в Волгоградской, но и в соседних областях.Один отвлекал пенсионеров, второй забирал деньги. действовали не только в Волгоградской, но и в соседних областях.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Наконец-то волгоградские полицейские поймали воришек, которые уже долгие месяцы обворовывают наших доверчивых пенсионеров. Оказалось, что делали это взрослые ранее судимые мужики, одному из которых 34 года, второму - 37 лет. И вместо того, чтобы работать, они отбирали последнее у стариков.

Аферисты придумали схему обмана: они подходили к дому пенсионеров и заявляли, что видели, как со двора выбегали воры. После этого мужики рекомендовали старикам в срочном порядке проверить - на месте ли сбережения. Когда пенсионеры бежали к своим «копилкам», мошенники следовали за ними. Потом один отвлекал пожилых людей, а второй в этот момент забирал сбережения.

По такой схеме они «развели», как минимум 14 пенсионеров, причем не только в Волгоградской, но и в соседних областях. Суммы забирали разные - от 50 до 150 тысяч рублей. Последнюю кражу они совершили в Калачевском районе. Местные полицейские вместе с коллегами из регионального угрозыска их и задержали.

- На задержанных уже завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчины арестованы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства преступной деятельности воришек, и подозревают, что число потерпевших от их рук гораздо больше. Поэтому просят обратиться в полицию тех, кто возможно стал жертвой этих аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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