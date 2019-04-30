2019-04-30T11:58:41+03:00
Общество

Рекордный улов: в Астрахани поймали гигантскую воблу

Вес рыбешки - больше килограмма
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Длина этой воблы - 35 сантиметров. Фото КаспНИРХ.Длина этой воблы - 35 сантиметров. Фото КаспНИРХ.
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В Астрахани сотрудник Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ "ВНИРО" "КаспНИРХ") Владимир Чаплыгин при проведении мониторинга на реках поймал гигантскую воблу. Вообще эта рыбка небольшая, именно поэтому ее так любят в сушеном виде. Но этот экземплярчик явно выбился из стаи: его вес составил 1 килограмм 55 граммов, а длина - 35 сантиметров. Специалист тут же зафиксировал этот рекорд и… выпустил обратно в реку. И даже поцеловал на прощание. Да-да, есть такая рыбацкая традиция: поцеловать рекордный экземпляр, и отпустить, попросив у этой рыбки «большого» улова.

- Гигантсткую воблу поймали с использованием речного закидного невода рыбаки из колхоза имени Ленина. Перед тем, как отпустить, сотрудник института взял у воблы несколько чешуек, чтобы точно в лаборатории определить ее возраст, - уточняют «КП-Волгоград» в КаспНИРХ.

Не скрывают в институте и то, что в последние годы воблы в Астраханской области стало в разы меньше. А в этом году и вовсе беда: из-за маловодья рыба, которая зашла в Волгу на нерест, кишит у берегов. Вобла стала нереститься, не дождавшись «большой» воды, что грозит потерей целого поколения рыбы.

В Астрахани вобла кишит у берегов из-за маловодья срывается нерест.

«С водой в этом году просто беда. С 2016 года самый низкий уровень. Бедная рыба уже на берег готова выброситься, лишь бы отнереститься...», - с сожалением констатируют астраханцы.

В этом году маловодье достигло критической отметки. Передержали сброс воды и погубили рыбу.

В этом году маловодье достигло критической отметки. Передержали сброс воды и погубили рыбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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