С 1 мая начнут ходить теплоходы Волгоград - Зайчики

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-30T11:38:33+03:00

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С 1 мая 2019 года дачников повезут на их участки за Волгой речные трамвайчики по маршрутам «Волгоград - Зайчики» и «Культбаза - Зайчики». Из-за мели теплоходы по этим направлениям пускают только во время паводка. Максимальный сброс воды на Волжской ГЭС ожидается с 3 по 7 мая.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, кораблики по маршрутам «Волгоград - Зайчики» и «Культбаза - Зайчики» будут ходить четыре раза в неделю - в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Всего в расипсании запланировано 24 рейса в неделю. Теплоход «Волгоград - Зайчики» отправится за Волгу в 7.00, обратно – в 17.00. Кораблик «Культбаза - Зайчики» будет отходить от Культбазы в 9.00 и в 16.50, обратно – в 7.45 и 17.00. В целом остров Сарпинский в мае будут обслуживать восемь речных маршрутов.

А в Волжском с 1 мая 2019 года на время паводка временно приостановят работу парома «Дачник-1». Как сообщает Волжская автоколонна, возобновится паромное сообщение после того, как уменьшится сброс воды.

ИСТОЧНИК KP.RU