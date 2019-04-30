Волгоградца отправили в колонию на 4 года за подставные ДТП с элитными авто

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-30T10:56:28+03:00

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Очередного волгоградца, который устроил в городе бизнес на подставных ДТП, отправили в колонию. 29-летнего парня сегодня, 30 апреля, Краснооктябрьский райсуд признал виновным в мошенничестве в сфере страхования, совершенное в составе организованной преступной группы.

Как доказали следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, этот мужчина и еще четыре его сообщника в течение полугода - с февраля 2016 по июнь 2017 - крутили свои аферы. Они инсценировали ДТП с элитными иномарками, затем по липовым документам получали выплаты от страховых компаний. Так заработали порядка 700 тысяч рублей. Еще по двум эпизодам страховки на сумму 600 тысяч рублей получить не успели. Их разоблачили и задержали.

- Этот 29-летний молодой человек свою вину полностью признал. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима, и взяли под стражу в зале суда, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Уголовные дела в отношении еще четырех участников организованной преступной группы находятся на стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU