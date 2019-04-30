2019-04-30T10:35:31+03:00
Спорт

Сразу два игрока Ротора претендуют на автора лучшего гола

В ФНЛ выбирают самый красивый забитый мяч в 34-м туре турнира
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Гол Мухаммада Султонова в игре с "СКА-Хабаровск" действительно был прекрасным! Фото ФК "Ротор".Гол Мухаммада Султонова в игре с "СКА-Хабаровск" действительно был прекрасным! Фото ФК "Ротор".
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Матч «Ротор»- «СКА-Хабаровск», который прошел на «Волгоград Арене» 28 апреля, не принес волгоградцам победы, но это была настоящая боевая ничья. Сине-голубые показали действительно красивый футбол. Поэтому сразу два забитых волгоградцами мяча в этой игре попали в ТОП-5 лучших голов 34-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Сейчас идет голосование за самый красивый гол из этой «пятерки».

- Ну и задачку подкинули нам футболисты в этом туре... Шутка ли - 36 забитых мячей? А выбирать вам, поэтому мы запускаем очередное голосование, - отмечают в ФНЛ.

Среди претендентов на авторство лучшего гола два игрока «Ротора»: Мухаммад Султонов, который забил со штрафного первый гол в матче с хабаровской командой, и Роман Янушковский, который в прямом смысле спас игру, забив второй гол на дополнительных минутах.

Кроме сине-голубых на лучший гол также претендуют Николай Обольский (ФК «Сочи»), бывший волгоградский футболист, а теперь игрок «Тамбова» Хызыр Аппаев, и Илья Визнович (ФК «Луч»).

Волгоградцы, поддержим своих игроков! Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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