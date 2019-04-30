В Волгограде иномарка врезалась в «КАМАЗ»: четверо в больнице

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-30T10:05:34+03:00

59-летний водитель грузовика уже не успел затормозить перед выскочившей на перекресток иномаркой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Многие аварии на волгоградских дорогах случаются из-за спешки водителей: не пропустил, понадеялся на авось, хотел побыстрее… Вот и 23-летний водитель «Рено Логан», видимо, решил проскочить на перекрестке улицы Бакинской и проспекта Ленина в Центральном районе Волгограда. Он выскочил на главную дорогу, даже не глянув, что навстречу ему в этот момент движется «КАМАЗ» с полуприцепом.

Все произошло почти мгновенно и молодой водитель уже не успел избежать столкновения, а 59-летний водитель грузовика уже просто не сумел остановить свою махину. Силы, как вы понимаете, были не равны: у «КАМАЗа» лишь царапины, а вот «Рено» смяло так, что все пассажиры, находящиеся в салоне получили травмы. Благо не смертельные.

Молодой водитель "Рено" понадеялся на "авось проскочу". В больницу увезли и его и трех пассажирок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU