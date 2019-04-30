В Волгоградскую область привезут Главную икону Вооруженных сил РФ

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-30T09:45:42+03:00

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Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации Спас Нерукотворный отправится по воинским частям Южного военного округа. По решению Президента России три с половиной месяца - с 30 апреля по 13 августа - икона будет пребывать в частях ЮВО.

Первым делом Спас Нерукотворный отправится в Крым и Севастополь, оттуда - в Ростовскую область, где она пробудет до 28 мая. С 29 мая по 23 июня к святыне смогут прикоснуться личный состав воинских частей и местные жители Краснодарского края и Республики Адыгея. Потом на два дня икону отвезут в Абхазию. С 26 по 30 июня икона будет выставлена в храмах Ставрополья. Затем она отправится в республики Северного Кавказа. С 17 по 18 июля икону представят в Астраханской области.

В Волгоградскую область святыня прибудет 19 июля и будет находиться в нашем регионе до 1 августа.

- Охрану святыни обеспечат подразделения военной полиции ЮВО, - говорят в пресс-службе ЮВО.

СПРАВКА

Спас Нерукотворный — самое древнее из канонических изображений Христа, которое с давних времен считалось покровителем русского воинства.

Образ «Спаса Нерукотворного», в котором люди видели своего защитника и спасителя, также вышивали на воинских стягах, помещали над воротами крепостей. Президентом России пожертвованы средства на создание образа Спас Нерукотворный, данной иконе присвоен статус главной иконы ВС РФ. Она помещена в бронзовый складень массой около 100 кило. Освещение иконы совершено Патриархом Кириллом на пасхальном богослужении 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU