На акции «Два берега» волонтеры собрали более двух тонн мусора

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-30T09:25:53+03:00

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Уборку в формате плоггинга - сбора мусора во время пробежки - устроили в минувшие выходные на берегах Волги и Ахтубы. Провел экологическую акцию «Два берега» РУСАЛ, партнерами стали ООО «Т2-Мобайл», ФГУП «Почта России», ПАО «МТС» и другие компании. Только в Волгограде на субботник вышли более ста двадцати человек. А чтобы заинтересовать волонтеров, устроили соревнования: собранный мусор взвешивали и по итогам определили победителей. В поселке Нижний Тракторный зарегистрировали 11 команд от 7 до 10 человек каждая. Волгоградский алюминиевый завод выставил сразу две команды - «Экологи» и «Заряд добрости».

- Экологическую акцию «Два берега» с привлечением волонтеров наша компания проводит во второй раз, - рассказала региональный менеджер Центра социальных программ ОК РУСАЛ в Волгограде Ольга Кагарманова. - Ее основная цель - очистить берега Волги и Ахтубы от мусора. РУСАЛ всегда заботился не только об экологичности производства, но и о состоянии окружающей среды. Наряду с экологическим марафоном «Зеленая волна» эта акция станет еще одним действенным инструментом.

Экологическая акция объединила несколько десятков волонтеров от мала до велика. Фото: РУСАЛ

Перед забегом инструктор фитнес-студии «Гречка» провел для волонтеров фитнес-зарядку. Затем участникам выдали перчатки и разноцветные мешки для раздельного сбора мусора. Берег очищали от стекла, пластика и прочих отходов. Старались даже малыши, быстро заполняя мешки пластиковыми бутылками. Тем более, что в некоторых из них были сюрпризы - записки с названием призов. Счастливчикам эколотереи достались гантели, спортивные мячи и сертификаты на посещение фитнес-центра.

Всего за полтора часа на двух берегах собрали более двух тонн мусора. А после всех ожидал пикник на открытом воздухе. Настоящую полевую кухню для добровольцев привезли пожарные.

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ИСТОЧНИК KP.RU