Клещи покусали уже сто волгоградцев

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-30T09:13:08+03:00

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Теплая влажная погода - идеальная среда для размножения клещей. И сегодня их в лесах Волгоградской области просто уйма. В региональном управлении Роспотребнадзора настоятельно просят волгоградцев лишний раз не ходить в заросли, а если уж отправились на природу, то предусмотрите все меря безопасности, чтобы не подхватить клеща. Ведь с начала этого сезона в больницы с укусами уже обратилось почти сто человек. Если точнее - 99.

- Пока этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, также не зарегистрировано, - говорят специалисты ведомства.

Но береженого, как говорится, Бог бережет. А в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» по исследованию клещей уже готовы к приему посетителей.

Напомним, в Волгограде исследования клещей проводит бактериологическая лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», расположенная на улице Ангарская, дом 13Б. Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8.30 часов до 15.30 часов, в выходные и праздничные дни – с 9.00 часов до 15.00 часов, телефоны 8 (8442) 36 25 71, 36 38 41.

По вопросам исследования клещей в праздничные дни (1-5 мая, 9-12 мая) обращаться по телефонам: 8 (8442) 37 26 74 (с 09-00 до 17-00 часов); 8 960 880 63 23 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU