В Волгограде сожгли «Волгу» и «Ладу»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-30T09:00:18+03:00

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За минувшие сутки 29 апреля спасатели Волгоградской области тридцать восемь раз выезжали на тушения пожаров. И лишь по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших. А вот имущества волгоградцы потеряли немало. Только три автомобиля сгорели в этот день дотла. В час ночи в ГУ МЧС по региону позвонили жители поселка Гумрак и рассказали, что на улице Первомайской горят машины. К моменту прибытия спасателей огнем уже были охвачены две машины - «ВАЗ-2113» 2005 года выпуска и старенькая «Волга». За полчаса возгорание потушили, но машины уже не спасли.

- Причина ущерба и возгорания устанавливаются, - уточняют "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по региону.

А вечером того же дня в городе Калач-на-Дону на улице Октябрьская сгорел «Фольксваген Гольф» 1985 года выпуска. Иномарка старенькая, и, видимо, загорелась из-за замкнувшей электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU